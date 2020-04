Par biospheres | Le 04/04/2020

La Décennie de l’Education pour un Développement Durable, débutée par l’UNESCO en 2005, s’achève en 2014. Rio +20 est donc l’endroit et le moment idéal pour faire un bilan de presque fin de parcours. Profitons-en aussi pour s’interroger sur les fondamentaux de l’Education pour un Développement Durable (EDD).

L’EDD pour qui, par qui et comment ?

L' « éducation » signifie souvent que seuls les enfants sont concernés. La particularité de l'Education pour un Développement Durable est que tout le spectre des générations est concerné : il s'agit d'éduquer à d'autres réflexes, d'autres modes de vie, et même d'autres façons de penser. Les générations « adultes » sont donc autant si ce n'est plus concernées par cette action : il s'agit non seulement pour eux de remettre en question des habitudes et des modes de consommation qui sont plus ancrés car plus longtemps pratiqués, mais aussi de les inciter à faire passer d'autres messages à leurs enfants. L'éducation des enfants au développement durable est un enjeu non moins important car il représente le changement des sociétés dans le long terme.

L’éducation des enfants à ces nouveaux problèmes est un enjeu de long terme là où celle des adultes est plus court termiste. L’EDD est donc pour tout le monde. Mais alors par qui ? Si le cercle des acteurs de l’éducation des enfants demeure assez restreint (encore que…), celui des adultes est beaucoup plus ouvert et flou. L’action est en conséquence beaucoup plus dissolue, de même que les résultats, face à un public moins réceptif à des messages éducatifs car ayant formé une opinion critique et cristallisé certains comportements. Tout le monde peut donc être acteur de l’éducation des adultes au développement durable, la seule question étant : « Vont-ils écouter ? ».

Ce qui résout partiellement la question de la manière … La seule contrainte extérieure qui pourrait obliger des citoyens adultes à modifier leurs comportements de manière radicale est la contrainte de la loi nous dit Rio +20. Seule une législation forte faisant entrer les modes de consommation dans le domaine de la sphère publique et sociétale pourrait induire un changement radical. L’EDD pour les enfants se divise en deux sphères : la sphère formelle (la classe) et l’informelle.