La véranda photovoltaïque, une idée déco écologique

Lieu privilégié pour la détente et le bien-être, la véranda peut servir de source d’électricité par la pose des plaques photovoltaïques sur sa toiture. L’esthétisme de ces plaques est toutefois remis en question par les spécialistes de la décoration. Pour résoudre ce problème esthétique, les panneaux photovoltaïques se déclinent en plusieurs modèles : transparents ou semi-transparents. Ceci vous évitera de couvrir votre véranda avec une toiture opaque et lui donnera tout le charme nécessaire d’un cadre propice à la détente.

Véranda photovoltaïque, une idée décorative économique et écologique

En dehors de son aspect esthétique, la véranda photovoltaïque sera également plus économique au niveau du budget car les travaux d'extension de maison à Perpignan vont valoriser le bien immobilier à la vente. En effet malgré son coût d’installation plus élevé par rapport à une véranda classique. Ce type de véranda vous fera bénéficier de réductions conséquentes au niveau des impôts soit l’équivalent de 10 000€ sur les 40 000€ nécessaires à sa mise en place. En plus de cette réduction, vous toucherez également une somme estimée entre 1700 et 2000€ par an pour la revente d’électricité obtenue par les panneaux photovoltaïques. La revente d’électricité est en effet six fois plus chère par rapport au tarif normal soit environ 60€c/KW.

Les autres avantages d’une véranda photovoltaïque

Quelques critères de bases sont à respecter pour tirer le profit optimum de l’installation d’une véranda photovoltaïque. Tout d’abord au niveau de la construction, il est nécessaire que votre toiture possède un angle compris entre 15 et 45 degrés et bien orienté pour avoir le maximum d’ensoleillement. Les panneaux photovoltaïque ne doivent pas dépasser les 3KWh pour profiter d’un meilleur remboursement auprès de l’EDF. Au-delà de ce seuil, votre production d’énergie sera considérée comme professionnelle et ne bénéficiera pas du meilleur prix lors de la revente. En plus de l’avantage financier, ce genre d’installation vous procurera également un meilleur rendu au niveau confort. La mise en place des panneaux photovoltaïques ajoute une couche supplémentaire de polycarbonate au niveau de la toiture. Cette matière favorisera une meilleure isolation phonique et thermique de la véranda. Pratique, une véranda photovoltaïque vous fera profiter d’une température optimale quelle que soit la saison.

À savoir

En toiture, un vitrage feuilleté est obligatoire, autant pour des questions d’assurance que pour la résistance aux impacts (branches d’arbre, projectiles, chutes de tuiles, etc). Les surfaces latérales (façades) doivent quant à elles offrir le maximum de résistance aux tentatives d’intrusion. C’est pourquoi on préconise d’opter pour un vitrage retardateur d’effraction (SP 10) associé à une porte fermée par une serrure 3 points.