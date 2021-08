Par biospheres | Le 19/08/2021

Les maisons de prestige en Ariège : un secteur en expansion

Le marché des habitations de prestige est d'ailleurs en bonne santé. Depuis les dernières années, il connaît une croissance impressionnante, autant dans la région de Foix que dans la région Occitanie.

Lorsque le pays a traversé la crise économique, le marché des maisons de luxe n'a pas été affecté aussi gravement que les autres secteurs de l'immobilier. Il semble donc qu'investir dans une propriété luxueuse soit un choix intéressant et les agents immobiliers vont vous aider à estimer gratuitement une maison en Ariège grace à différents outils.

Une valeur de revente intéressante

Un des avantages des maisons de prestige est qu'elles conservent leur valeur de revente. D'abord, il existe toujours un marché pour ce type de propriété, car elles sont peu nombreuses : même en ralentissement économique, il existe un nombre suffisant d'acheteurs pour assurer la bonne santé du marché.

Ensuite, les terrains de grande superficie, situés dans des emplacements intéressants, sont de plus en plus rares, alors le terrain lui-même contribue grandement à la valeur de la propriété.

De plus, lorsque les prix des propriétés en Ariège augmentent dans le marché de l'immobilier en général, les maisons de prestige suivent la tendance. Puisqu'une augmentation de 1% du prix représente un montant beaucoup plus élevé pour une maison ayant une valeur de 500 000€ que pour une maison de 200 000€, investir dans une maison luxueuse peut rapporter un profit beaucoup plus important à son propriétaire, lors de la revente.

Bref, une maison de prestige peut représenter un bon investissement, mais il est important de prendre les mêmes précautions que pour n'importe quel investissement : respecter son budget, connaître l'état du marché et toujours avoir une stratégie de sortie.