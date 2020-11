Par biospheres | Le 23/11/2020

Le rayonnement solaire est l'une des énergies les plus facilement exploitable

L'énergie solaire photovoltaïque, à distinguer de l'énergie solaire thermique, est une énergie qui provient de la conversion de la lumière directe du soleil en électricité. Il est possible de transformer cette énergie grâce aux cellules photovoltaïques. Elle est inépuisable et gratuite et est aujourd'hui d eplsu en plus utilisée âr les particuliers en kit solaire d'autoconsommation et qui peuvent revendre le surplus d'énergie produit.



Ces cellules ont pour constituant de base des semi-conducteurs, le plus exploité étant le silicium. Pour obtenir une puissance suffisante, les cellules sont reliées entre elles et constituent le module photovoltaïque, appelé aussi panneau solaire.

Une offre photovoltaïque complète